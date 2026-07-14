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Calor riguroso en Elche con 38°C y noche asfixiante de 24°C en Alicante este miércoles de julio

La provincia de Alicante afrontará este miércoles, 15 de julio, una jornada de ambiente típicamente estival y de fuerte contraste térmico. Mientras que los termómetros diurnos rozarán los 38°C en el Bajo Vinalopó bajo cielos despejados, el litoral central sufrirá una madrugada extraordinariamente cálida que dificultará el descanso, con una mínima ecuatorial de hasta 24°C en Alicante capital en un día donde las nubes solo se dejarán ver en la montaña del norte.