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Daniel Adriasola, presidente del Lucentum: "A día de hoy no tenemos nada cerrado para la viabilidad del femenino"

Daniel Adriasola, presidente de la Fundación Lucentum, ha visitado La Entrevista de InformaciónTV para actualizar el estado del importante reto financiero que la entidad alicantina tiene para poder garantizar que la sección femenina debute en la tercera categoría nacional tras su ascenso del mes de junio a LF2. De ello, la campaña de abonos y los objetivos del masculino para la próxima temporada profundizamos en esta sección del Informativo que pueden disfrutar cada día a las 20:30.