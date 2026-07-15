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Alicante suma el apoyo de la Diputación y el área metropolitana para ser Capital Europea en 2027

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Alicante suma el apoyo de la Diputación y el área metropolitana para ser Capital Europea en 2027

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El alcalde Luis Barcala recaba el respaldo unánime del territorio para relanzar la candidatura a los premios iCapital de la Comisión Europea. Tras quedarse a las puertas como semifinalista en la pasada edición, la provincia se une bajo una estrategia común que presentará antes del 4 de agosto un ecosistema innovador de un millón de habitantes.

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