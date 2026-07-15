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La Diputación de Alicante inyecta 56 millones de euros de remanentes para el Plan +Cerca y un Bono Consumo histórico

La Diputación de Alicante destinará 56 millones de euros procedentes de sus ahorros a reforzar la financiación municipal y a reactivar la economía local de la provincia. El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha presentado este miércoles una importante modificación de crédito que permitirá ampliar el Plan +Cerca con 31 millones adicionales —elevando el fondo para gasto corriente de los ayuntamientos hasta los 40 millones de euros— y lanzar una nueva edición del Bono Consumo con una dotación histórica de 25 millones de euros para apoyar a familias y comercios de proximidad.