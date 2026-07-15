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Ola de calor en Alicante: la mínima no bajará de los 25°C este jueves en una jornada con máximas de 37°C

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Ola de calor en Alicante: la mínima no bajará de los 25°C este jueves en una jornada con máximas de 37°C

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La provincia de Alicante se prepara para vivir un jueves, 16 de julio, de calor asfixiante tanto de día como de noche. Según la última previsión de la AEMET, los termómetros diurnos alcanzarán los 37°C en varios puntos del interior y en Elche, mientras que la capital registrará una de las madrugadas más calurosas del verano con una mínima ecuatorial extrema que se plantará en unos sofocantes 25°C.

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