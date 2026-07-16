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Cae la banda de falsos policías que sembró el pánico con robos violentos en viviendas de Alicante

La Policía Nacional ha desarticulado un peligroso grupo criminal dedicado a asaltar viviendas habitadas utilizando armas de fuego reales, silenciadores y material policial falso para engañar y someter a sus víctimas. La investigación se inició en Alicante a raíz de dos violentos robos cometidos en la ciudad el pasado mes de diciembre, permitiendo destapar un historial delictivo que acumula cinco asaltos entre la provincia alicantina y Marbella con un botín de unos 400.000 euros. Los cinco integrantes de la red han sido detenidos armados "hasta los dientes" cuando se disponían a perpetrar un nuevo asalto.