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Elche alcanza los 40°C y Alicante se dispara hasta los 37°C en un viernes de bochorno

La provincia de Alicante afrontará este viernes, 17 de julio, una de las jornadas más sofocantes de la temporada bajo el predominio de cielos soleados. Según los datos oficiales de la AEMET, el Bajo Vinalopó registrará valores extremos de hasta 40°C, mientras que el calor se trasladará con fuerza a la línea de costa, disparando los termómetros en Alicante capital hasta los 37°C y dejando noches ecuatoriales asfixiantes en las que las mínimas no bajarán de los 24°C.