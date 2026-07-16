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PP y Vox blindan los 1,5 millones de la Cámara de Alicante y rechazan invertirlos en el Rico Pérez

La mayoría que sostiene al Consell tumba la propuesta del PSPV en las Cortes. El Partido Popular y Vox han rechazado la enmienda socialista para retirar la subvención destinada a la nueva sede cameral —un proyecto paralizado y rodeado de irregularidades urbanísticas— y transferir esos fondos al IVF para acometer una auditoría y reformas de seguridad inaplazables en el estadio alicantino de titularidad pública.