INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El precio del alquiler en Alicante rompe la barrera de los 1.000 euros al mes en un mercado asfixiado por la demanda

Alquilar una vivienda en la provincia de Alicante ya cuesta, de media, 1.033 euros mensuales, tras registrar una subida del 2,68% en el primer semestre de 2026. Según el último Barómetro del Observatorio del Alquiler, la escalada de precios asfixia a toda la Comunitat Valenciana —donde la media autonómica escala hasta los 1.065 euros con Valencia a la cabeza (1.165 €)—. El mercado alicantino se enfrenta a un grave colapso por la falta de stock: a pesar de un levísimo respiro en la oferta, una media de 67 personas compiten por el mismo piso en los primeros diez días de salir al mercado, en un escenario de competencia feroz que supera los 100 interesados a nivel regiona