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El Campello se vuelca con la Virgen del Carmen en una multitudinaria doble procesión por tierra y mar

Miles de vecinos, turistas y devotos se congregaron en El Campello para celebrar su acto más emblemático y emotivo: la doble procesión en honor a la Virgen del Carmen. Tras más de un siglo de historia, esta arraigada tradición marinera volvió a dejar imágenes espectaculares con una flotilla de decenas de barcos escoltando a la patrona por el Mediterráneo, seguida de una multitudinaria y solemne procesión terrestre arropada por el tejido asociativo, musical y las autoridades locales hasta su regreso a la ermita.