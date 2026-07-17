Secciones

Es noticia
Apagones AlicantePlantón Les NausMujer herida vaquillaAguas fecales MorairaPerros RenfeEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin
El Campello se vuelca con la Virgen del Carmen en una multitudinaria doble procesión por tierra y mar

El Campello se vuelca con la Virgen del Carmen en una multitudinaria doble procesión por tierra y mar

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Campello se vuelca con la Virgen del Carmen en una multitudinaria doble procesión por tierra y mar

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Miles de vecinos, turistas y devotos se congregaron en El Campello para celebrar su acto más emblemático y emotivo: la doble procesión en honor a la Virgen del Carmen. Tras más de un siglo de historia, esta arraigada tradición marinera volvió a dejar imágenes espectaculares con una flotilla de decenas de barcos escoltando a la patrona por el Mediterráneo, seguida de una multitudinaria y solemne procesión terrestre arropada por el tejido asociativo, musical y las autoridades locales hasta su regreso a la ermita.

TEMAS

Tracking Pixel Contents