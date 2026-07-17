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El Cirque du Soleil desata la magia en Alicante con 'Kurios'

El Cirque du Soleil ha desembarcado con éxito este jueves en la Playa de San Juan (Alicante) con el estreno de Kurios - Gabinete de curiosidades, su producción número 35 y un auténtico tributo a la imaginación. El espectáculo, que cuenta con el alicantino David García Coll como protagonista de un elenco de 50 artistas internacionales, se instalará en la ciudad hasta el 23 de agosto sin posibilidad de prórroga. Para celebrar el estreno, la compañía ofrecerá un descuento exclusivo del 30% en las entradas para las funciones de julio a quienes acudan a las taquillas oficiales durante este sábado y domingo.