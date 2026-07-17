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Doce nuevas crías de águila pescadora llegan desde Escocia para recuperar la especie en el Marjal de Pego-Oliva

El Parque Natural Marjal de Pego-Oliva ha recibido a doce nuevos polluelos de águila pescadora procedentes de Escocia, un hito clave en el proyecto de reintroducción de esta especie en peligro de extinción en la Comunitat Valenciana. Los ejemplares, que ya se encuentran en instalaciones de cría para su cuidado antes de ser liberados, llegan en una fase crucial del programa respaldado por la Generalitat y la Fundación Iberdrola España —que ha duplicado su presupuesto hasta los 100.000 euros—, coincidiendo además con el exitoso regreso al humedal de cinco aves liberadas en campañas anteriores tras completar su migración.