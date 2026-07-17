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El fin de semana mantendrá el calor riguroso en Alicante con máximas de 37°C y noches tórridas de hasta 25°C en el litoral

La provincia de Alicante vivirá un fin de semana de intenso calor y marcado bochorno este sábado 18 y domingo 19 de julio. Según la AEMET, el sábado registrará los picos más altos en el interior con hasta 37°C, mientras que el domingo el calor se mantendrá elevado con la aparición de algunos intervalos nubosos en la costa. Lo más preocupante será el bloqueo térmico nocturno en Alicante capital, donde las mínimas no bajarán de los 25°C. Más información