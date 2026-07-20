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La comisión de 'Les Naus' cita al alcalde de Alicante tras el plantón generalizado del PP

El "caso Les Naus" llega al despacho del alcalde. La comisión municipal que investiga el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante ha citado formalmente a Luis Barcala para este viernes. La convocatoria llega tras una nueva jornada de espantada general en el Ayuntamiento, donde ningún concejal del PP ha aceptado comparecer y la Policía Local se ha visto incapaz de localizar al exedil de Ciudadanos, Adrián Santos, actualmente en Arabia Saudí. Barcala tendrá que romper su silencio para aclarar las contradicciones que cercan a su equipo de gobierno.