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La contaminación, los hábitos de vida y los fármacos comunes ponen en jaque la calidad del semen en España

El Grupo de Unidades de Reproducción UR analiza en una macroinvestigación nacional el impacto de los factores medioambientales y médicos en la fertilidad masculina. Tras encender las alarmas en su primer estudio, que situó a Alicante y Madrid a la cola del país, la coordinadora científica del grupo, la doctora Rocío Núñez Calonge, detalla en esta entrevista los resultados de su última fase presentada en Londres. La experta profundiza en cómo la polución urbana, los microplásticos o tratamientos tan cotidianos como los anticaída modifican los parámetros seminales, y desvela las claves médicas para revertir una situación que preocupa cada vez más a los especialistas en reproducción asistida.