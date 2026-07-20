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Elche rozará los 39°C y Alicante sufrirá una noche tórrida extrema de 27°C este martes

La provincia de Alicante vivirá un martes, 21 de julio, marcado por un ambiente asfixiante y un bochorno nocturno excepcional. Según los datos de la AEMET, los termómetros diurnos tocarán techo en el Bajo Vinalopó con una máxima de 39°C, mientras que el litoral central registrará una madrugada extraordinariamente cálida e incómoda para el descanso, con una mínima histórica de 27°C en la capital provincial.