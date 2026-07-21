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El Hércules arranca la venta presencial de abonos con la meta de superar los 10.000 fieles

Emoción, colas y puro sentimiento. El antepalco del José Rico Pérez ha vivido su primera jornada de venta de abonos con una afición volcada que ya cuenta los días para el arranque liguero. A poco más de un mes para iniciar su tercera temporada en Primera RFEF, la hinchada blanquiazul responde con optimismo a las buenas sensaciones del equipo en los primeros entrenamientos y sueña en grande de cara al nuevo curso. Más información