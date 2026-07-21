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Noche asfixiante de 26°C en Alicante este miércoles de julio

La provincia de Alicante mantendrá este miércoles, 22 de julio, un ambiente de intenso calor estival con la presencia de intervalos nubosos en el litoral central, el sur y la montaña norte. Según los datos de la AEMET, las temperaturas máximas tocarán techo en el interior con valores de hasta 37°C, mientras que el descanso nocturno se complicará severamente en la costa, con una sofocante mínima de 26°C en Alicante capital y 25°C en Elche.