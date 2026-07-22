La AEMET activa el aviso de nivel rojo este jueves en el litoral sur de Alicante por calor extremo / INFORMACIÓNTV

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La AEMET activa el aviso de nivel rojo este jueves en el litoral sur de Alicante por calor extremo

Máxima alerta en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso de nivel rojo por temperaturas extremas en la zona del litoral sur de Alicante de cara a este jueves, 23 de julio. En una jornada marcada por la presencia de intervalos nubosos en el centro, sur e interior de la provincia, los termómetros registrarán valores críticos de hasta 39°C en Elche y 37°C en varios puntos del interior, sumado a un ambiente nocturno sofocante en la capital con una mínima que no bajará de los 26°C. Más información