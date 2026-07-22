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El Conservatorio Superior reivindica la figura de Óscar Esplá en el medio siglo de su fallecimiento

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El Conservatorio Superior reivindica la figura de Óscar Esplá en el medio siglo de su fallecimiento

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Con motivo del 50º aniversario del fallecimiento del célebre compositor alicantino, el director del Conservatorio Superior de Música "Óscar Esplá", Jesús María Gómez, analiza en INFORMACIÓNTV el valor de su legado artístico, la labor docente para transmitir su obra a las nuevas generaciones y los detalles del lanzamiento del I Concurso Nacional de Piano impulsado para revitalizar su presencia en los escenarios.

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