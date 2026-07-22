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Iberdrola eleva su beneficio un 22% hasta los 4.340 millones impulsada por sus inversiones internacionales en redes

Iberdrola ha cerrado la primera mitad del año con un beneficio neto de 4.340 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía eléctrica ha acelerado sus inversiones estratégicas un 25%, alcanzando los 7.000 millones de euros, destinados de forma mayoritaria al desarrollo de redes eléctricas en el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil.