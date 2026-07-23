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Alerta roja en Alicante por calor extremo: la provincia activa restricciones en todos sus municipios

La llegada de temperaturas de hasta 46 °C y el riesgo de reventones cálidos obligan a suspender actividades al aire libre, cerrar parques y paralizar trabajos en el exterior en el litoral sur. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Emergencias de la Generalitat han activado el aviso rojo por temperaturas extremas en la provincia de Alicante, que podrán alcanzar los 45 y 46 °C en diversos puntos. El episodio vendrá acompañado de alerta amarilla por tormentas y reventones térmicos, con rachas de viento seco que podrían rozar los 160 km/h. Ante esta situación inédita este verano, los principales consistorios han convocado sus comités de emergencia para blindar las ciudades y proteger a la población. A continuación, detallamos la situación y las restricciones vigentes en cada municipio.