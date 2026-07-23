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Ola de calor en Alicante: viernes sofocante con picos de hasta 41°C en el interior

La provincia de Alicante afrontará este viernes, 24 de julio, una jornada de marcado rigor estival en todas sus comarcas. Según la AEMET, el bochorno nocturno volverá a golpear con fuerza a la capital, donde los termómetros no bajarán de unos asfixiantes 26°C. Durante las horas centrales del día, los valores diurnos superarán ampliamente los 37°C en varios puntos del interior y prelitoral, alcanzando un techo de 41°C en el Bajo Vinalopó, en un día con presencia de nubes de evolución en el centro provincial.