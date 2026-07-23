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Roger Colomina: "Mi ilusión es acabar la temporada con el Hércules en Luceros"

El futbolista del Hércules CF, Roger Colomina, visita La Entrevista de INFORMACIÓNTV cuando se cumplen dos semanas desde que el conjunto blanquiazul arrancó los entrenamientos de pretemporada. Analizamos con el capitán herculano cómo avanza su proceso de recuperación, la vuelta al trabajo, su papel como uno de los hombres fuertes del vestuario y del objetivo del ascenso a Segunda División doce años después.