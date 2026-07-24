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Fin de semana de contrastes en Alicante: sábado de calor extremo con hasta 41°C y domingo de tregua térmica con nubes generalizadas
La provincia de Alicante vivirá las jornadas del 25 y 26 de julio bajo una marcada transición meteorológica. Mientras que el sábado destacará por el sol radiante y temperaturas extremas que alcanzarán los 41°C en la Vega Baja y los 37°C en la capital, el domingo traerá un respiro térmico acusado con un desplome de las máximas y cielos nubosos en todo el territorio, aunque persistirá el bochorno nocturno en la costa.