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Respiro en Alicante con máximas que no superarán los 34°C antes de la llegada de una nueva ola de calor

La provincia de Alicante vivirá este martes, 28 de julio, una jornada de acusada tregua térmica y estabilidad meteorológica absoluta. Según los datos de la AEMET, los cielos lucirán completamente despejados en todo el territorio, acompañados de una notable bajada de los termómetros diurnos que situará los techos del día en los 34°C en puntos del interior, mientras que la línea de playa disfrutará de ambiente mucho más suave y llevadero.