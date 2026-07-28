Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaSupremo reversión Hospital TorreviejaRécord empleoAccidente carrito golfDesembarco La VilaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin
El Ayuntamiento sobre el cierre de Tambora: "El recurso no salva el precinto hasta que se resuelva"

El Ayuntamiento sobre el cierre de Tambora: "El recurso no salva el precinto hasta que se resuelva"

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Ayuntamiento sobre el cierre de Tambora: "El recurso no salva el precinto hasta que se resuelva"

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Cristina Cutanda, portavoz del gobierno local del PP en Alicante, ha hecho referencia esta mañana a la situación de la discoteca Tambora en la junta de gobierno local. El establecimiento "no cuenta con la licencia necesaria" según la portavoz y continúa adelante la orden de cierre hasta que no se resuelva el recurso interpuesto por la empresa que gestiona la discoteca.

TEMAS

Tracking Pixel Contents