INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Ayuntamiento sobre el cierre de Tambora: "El recurso no salva el precinto hasta que se resuelva"

Cristina Cutanda, portavoz del gobierno local del PP en Alicante, ha hecho referencia esta mañana a la situación de la discoteca Tambora en la junta de gobierno local. El establecimiento "no cuenta con la licencia necesaria" según la portavoz y continúa adelante la orden de cierre hasta que no se resuelva el recurso interpuesto por la empresa que gestiona la discoteca.