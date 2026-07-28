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Cielos despejados y noches ecuatoriales de 25°C en el litoral en un miércoles de pleno sol con 36°C en el interior

La provincia de Alicante afrontará este miércoles, 29 de julio, una jornada de absoluta estabilidad meteorológica y ambiente muy soleado. Según los datos de la AEMET, los termómetros diurnos alcanzarán su punto más alto en comarcas del interior y de montaña como Villena y Alcoy con 36°C, mientras que la franja costera mantendrá valores más moderados de día, pero volverá a sufrir un intenso bochorno nocturno con mínimas de hasta 25°C en la capital y Benidorm.