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Cuarta ola de calor: Villena y Alcoy registrarán las máximas de Alicante con 37°C este jueves

La provincia de Alicante afrontará este jueves, 30 de julio, un día de estabilidad atmosférica plena y cielos completamente despejados de norte a sur. Según los datos oficiales de la AEMET, el calor apretará con más fuerza en comarcas del interior y la montaña norte alcanzando los 37°C, mientras que en la franja marítima las brisas mantendrán las máximas en torno a los 30°C-32°C, con madrugadas de intenso bochorno que dejarán mínimas de 24°C en la capital y Benidorm.