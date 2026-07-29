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Mar Ivars analiza en INFORMACIÓN TV las claves, los desafíos y la normativa de la Inteligencia Artificial

La fundadora y CEO de Cooralia, Mar Ivars, participa este miércoles en el espacio ‘La Entrevista’ de INFORMACIÓN TV, conducido por el periodista David Olcina. Con una trayectoria de más de 20 años vinculada a la ingeniería y la dirección estratégica, la experta aborda cómo integrar la Inteligencia Artificial con un enfoque pragmático, superar los retos de la nueva normativa europea y convertir la tecnología en un motor real de eficiencia e innovación empresarial.