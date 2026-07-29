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Raúl Asencio desestacionaliza el panettone con una edición especial de verano a base de mango y chocolate con leche

Pastelerías Raúl Asencio irrumpe en la temporada estival con el lanzamiento de su nuevo panettone de mango sin azúcar añadido y chocolate con leche Belcolade, una receta artesanal concebida sin glaseado para lograr una textura ligera y fresca. Con esta propuesta de edición limitada —disponible hasta septiembre en sus tiendas de Aspe y Novelda y en el canal online—, la firma aspense busca romper con la vinculación exclusiva del panettone a la Navidad, haciéndolo coincidir además con el pico de su campaña de heladería y tras su reciente presencia en el arte festivo de les Fogueres de Sant Joan.