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Alcoy con 39°C y Villena con 38°C lideran el cierre del mes bajo un sol radiante en toda Alicante

La provincia de Alicante despedirá este viernes, 31 de julio, el mes con un repunte térmico acusado en los valles del interior y las comarcas de montaña. Según la previsión de la AEMET, la jornada estará dominada por cielos totalmente despejados de norte a sur, alcanzando un pico de 39°C en la comarca de L'Alcoià y bordando los 38°C en el Alto Vinalopó. Por su parte, la franja marítima disfrutará de valores diurnos moderados, aunque con un ambiente nocturno cálido que dejará mínimas de 24°C en la capital y Benidorm.