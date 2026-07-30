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De la reprobación a Barcala a las dudas sobre la 'Venus': las claves del Pleno de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves su pleno ordinario del mes de julio en una jornada con alta tensión política. Tras guardar un minuto de silencio por los últimos asesinatos machistas, la sesión afronta un debate tenso condicionado por la declaración institucional de la izquierda para reprobar al alcalde, Luis Barcala, tras su plantón a la comisión de Les Naus, así como por las explicaciones que deberá ofrecer la edil de Cultura sobre las dudas generadas en torno al hallazgo de la Venus de Alicante. Más información