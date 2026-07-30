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VISSUM Grupo Miranza reparte 200 gafas homologadas en San Juan para observar con seguridad el eclipse solar del 12 de agosto

Con motivo del eclipse solar que cruzará la península el próximo 12 de agosto a las 20:30 horas, la oftalmóga especialista en retina de VISUMM Grupo Miranza, la Dra. Marisa Ramón, analiza en InformaciónTV los graves riesgos de observar la radiación solar directa sin la protección adecuada y desmiente los mitos sobre el uso de métodos caseros o gafas de sol convencionales. Para prevenir lesiones oculares irreversibles, la clínica ha organizado un reparto gratuito de 200 gafas de eclipse homologadas que tendrá lugar este lunes 10 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, en la terraza del Restaurante Lorea en San Juan.