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Agosto arranca en Alicante con calor de hasta 38°C en el interior: sábado con nubes de evolución y domingo de sol radiante

La provincia de Alicante iniciará el mes de agosto, los días 1 y 2, marcada por altas temperaturas y un cambio en la evolución del tiempo. El sábado arrancará con intervalos nubosos en gran parte del territorio y picos de 38°C en la montaña, mientras que el domingo el cielo se despejará por completo dejando una jornada de sol radiante en todas las comarcas. En la costa, persistirá el bochorno nocturno con mínimas de hasta 24°C. Más información