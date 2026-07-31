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Xixona reúne a la élite de la música internacional en la octava edición del Festival Internacional de Trompeta

Del 1 al 6 de agosto, Xixona se convierte en el epicentro mundial de la trompeta con la celebración del VIII Festival Internacional de Trompeta «Ciutat de Xixona» (FIT 2026). Para conocer todos los detalles de esta cita de referencia en el panorama musical, conversamos con Ainhoa López, concejal de Cultura de la localidad, y Edgar Zaragoza, director del festival, quienes analizan las claves de una edición marcada por el perfeccionamiento técnico de la mano de maestros de renombre internacional, el impulso a los jóvenes talentos a través de sus concursos y un ambicioso ciclo de conciertos nocturnos y gratuitos en el Parque Barranc de la Font.