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Halladas en Tabarca dos anclas que podrían pertenecer a un barco romano naufragado hace más de 2000 años

Un estudio liderado por la Universidad de Alicante ha descubierto dos anclas de granito junto al yacimiento subacuático de Els Farallons. Los investigadores creen que podrían pertenecer a un barco romano naufragado hace más de 2000 años, aunque también consideran otras hipótesis. La confirmación definitiva dependerá de futuras excavaciones arqueológicas.