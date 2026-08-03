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Halladas en Tabarca dos anclas que podrían pertenecer a un barco romano naufragado hace más de 2000 años

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Halladas en Tabarca dos anclas que podrían pertenecer a un barco romano naufragado hace más de 2000 años

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Un estudio liderado por la Universidad de Alicante ha descubierto dos anclas de granito junto al yacimiento subacuático de Els Farallons. Los investigadores creen que podrían pertenecer a un barco romano naufragado hace más de 2000 años, aunque también consideran otras hipótesis. La confirmación definitiva dependerá de futuras excavaciones arqueológicas.

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