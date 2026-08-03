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Oficial: Pogačar correrá La Vuelta y estará en Alicante

Todo apuntaba a que ocurriría. Los organizadores de La Vuelta dieron esperanzas a esta posibilidad en la presentación de la etapa alicantina, que tildaron como "la más dura de la historia", UAE no desmentía y a Pogačar se le escapaba una sonrisa cuando se lo preguntaban; finalmente se ha hecho oficial: Tadej Pogačar estará en La Vuelta 2026. El equipo ciclista UAE lo ha hecho oficial a través de su web. El esloveno estará acompañado de ciclistas de la talla de Almeida, Jay Vine o Pablo Torres. Regresa a La Vuelta siete años después, y afirma estar motivado para "lograr buenos resultados" con "La Vuelta como un objetivo importante".