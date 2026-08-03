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El tiempo en Alicante: continúa la alerta amarilla por calor en el litoral sur

Este martes 4 de julio se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en la provincia de Alicante. Las temperaturas ascenderán ligeramente, alcanzando los 33° en Alicante y los 37° en Elche. Las temperaturas mínimas serán algo más frías en el interior, llegando a los 20° en Pinoso y los 16° en Villena. El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas del día, tendiendo a componente este durante las horas centrales.