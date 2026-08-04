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Alicante refuerza la seguridad para la contemplación del eclipse

Este miércoles 12 de agosto se esperan aglomeraciones para contemplar el eclipse de sol en la capital alicantina. La portavoz del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, señala que se reforzará el dispositivo de seguridad en "el Benacantil, el Tossal, la Serra Grossa y Tabarca". Además, señala que no seguirán a la Generalitat, que ha decidido cerrar parques naturales, y el eclipse podrá observarse desde todos los espacios públicos de la ciudad.