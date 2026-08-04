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Una investigación de la Policía de Elche destapa un camión que transportaba 60 kilos de marihuana hacia Europa

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una intervención en la AP-7, que finalizó con la incautación de más de 60 kilos de marihuana oculta entre electrodomésticos de segunda mano, la detención del conductor y la intervención del vehículo – un camión tráiler de alto tonelaje -. La actuación vino motivada por la colaboración con el Grupo de Estupefacientes de Elche, los cuales tenían abierta una investigación centrada en el tránsito de marihuana y su transporte hacia el continente europeo.