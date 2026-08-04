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El tiempo en Alicante: las temperaturas dan un respiro con una bajada en las máximas y en las mínimas

Este miércoles 5 de julio se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la mañana. Las temperaturas descenderán, marcando los 32° en Alicante y 34° en Elche. Las temperaturas mínimas serán algo más frías en el interior, con 19° en Villena y 18° en Pinoso. El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas del día, tendiendo durante horas centrales a componente este.