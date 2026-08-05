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Alicante registra la segunda noche más torrida de la Comunidad Valenciana

Dormir plácidamente se convierte en un imposible en Alicante. El sol se despide, anochece por las montañas del interior alicantino, pero en la capital, el termómetro apenas desciende, el verano golpea sin permitir a la madrugada un brindis que alivie el calor. Las noches tórridas, en la última década, han dejado de ser la excepción. La AEMET declara las noches como tórridas o ecuatoriales cuando el valor de la temperatura mínima es igual o superior a los 25 grados. Ya se cuentan 11 en 2026. La última, esta noche, cuando Alicante ha registrado la segunda mínima más alta de la Comunidad Valenciana.