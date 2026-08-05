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El Ayuntamiento de Alicante aprueba el Plan General Estructural

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles, 5 de agosto, en Junta de Gobierno Extraordinaria el borrador y Documento Inicial Estratégico del Plan General Estructural (PGE). Ahora comienza la tramitación autonómica, la Generalitat Valenciana iniciará la evaluación ambiental estratégica del documento. El PGE incluye un corredor verde, el paseo litoral, un tercer hospital público o la proyección de más de 40.000 viviendas.