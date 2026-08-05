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Desarticulada una banda especializada en asaltar bancos y salones de juego

La Guardia Civil ha detenido a cinco integrantes de un grupo criminal asentado en la Región de Murcia al que se atribuyen al menos seis robos en la provincia de Alicante. La organización empleaba herramientas hidráulicas para forzar cajas fuertes y ocultaba vehículos y material en varios inmuebles. Durante la operación se recuperaron más de 34.000 euros, además de coches y documentación falsa.