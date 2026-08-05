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Elche, Eldense y Hércules ya tienen su nueva "piel"

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Elche, Eldense y Hércules ya tienen su nueva "piel"

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Los tres equipos de la provincia que militan en las tres primeras categorías del fútbol nacional ya han presentado de forma oficial sus camisetas para la temporada 2026/27. Elche, Eldense y Hércules apuestan por lo clásico, pero cuidando los detalles al máximo. En breve podrán estrenarlas en la competición oficial. Nuestros equipos ya tienen definida su "piel" para la nueva campaña.

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