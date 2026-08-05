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Elche, Eldense y Hércules ya tienen su nueva "piel"

Los tres equipos de la provincia que militan en las tres primeras categorías del fútbol nacional ya han presentado de forma oficial sus camisetas para la temporada 2026/27. Elche, Eldense y Hércules apuestan por lo clásico, pero cuidando los detalles al máximo. En breve podrán estrenarlas en la competición oficial. Nuestros equipos ya tienen definida su "piel" para la nueva campaña.