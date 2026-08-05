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El tiempo en Alicante: estabilidad y máximas de hasta 34 grados

Este jueves 6 de agosto, se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, registrando 33º en Alicante y Elche. Las mínimas serán algo más frías en el interior, llegando a los 18º en Villena y los 17º en Pinoso. El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a componente este.