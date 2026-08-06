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Bioparc estudiará el comportamiento de los animales durante el eclipse

El eclipse solar del próximo 12 de agosto será protagonista en BIOPARC, que estudiará estudiar cómo reacciona la fauna ante una alteración repentina de los ciclos naturales de luz. Expertos desarrollarán un seguimiento comparativo de distintas especies mediante observación directa y grabación de imagen y sonido para evaluar su respuesta.