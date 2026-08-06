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El Hércules presenta su nuevo proyecto ante el Castellón

El XXX Trofeo Ciudad de Alicante se disputa el viernes 7 de agosto a las 19:30 h en el Rico Pérez. Será la puesta de largo del proyecto deportivo del Hércules. Hasta diez caras nuevas, más un buen número de jugadores de la base, tendrán la oportunidad de disputar sus primeros minutos ante la afición blanquiazul. El rival será el Castellón, un duro test al tratarse de un equipo de superior categoría y que llega más rodado al iniciarse su liga el próximo fin de semana.