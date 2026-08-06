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Inma Mora: “Hemos solicitado que las embajadas sean protegidas como Bien de Relevancia Local”

La concejala de Festejos y Sanidad del Ayuntamiento de Elche, Inma Mora, participa en “La Entrevista” de InformaciónTV en los días previos la inicio de las Fiestas de Agosto de la ciudad ilicitana. La edil destaca que han solicitado que las embajadas sean “Bien de relevancia local”. Además, señala que la Nit de l’Albà incrementará su presupuesto “en 30.000 euros”.